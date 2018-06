Casellati: ridare centralità all'industria e all'impresa

Rapallo (Ge), 9 giu. - "Le nostre industrie sono più avanti della politica, delle istituzioni, dei governi. Iniziamo col ridare centralità all'industria, alla fabbrica, all'impresa. L'Italia ha una tradizione in questo senso che non va dispersa ma potenziata. Il rischio semmai è che le nostre imprese restino sottodimensionate rispetto ai colossi internazionali". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria questa mattina a Rapallo, in provincia di Genova.

"Trovarmi davanti a voi, giovani di Confindustria, avendo potuto approfondire alcune vostre riflessioni -ha concluso la presidente del Senato rivolgendosi alla platea- richiama alla responsabilità che le istituzioni devono assumere per contribuire a rendere questa vostra corsa verso il futuro meno tortuosa possibile".