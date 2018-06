Casellati: il lavoro è la vera questione nazionale

Rapallo (Ge), 9 giu. - "Il lavoro è la vera questione nazionale". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria questa mattina a Rapallo, in provincia di Genova.

Secondo Casellati, "occorre affrontare la questione sotto diversi profili: quello economico, con una detassazione mirata. Penso in particolare -ha sottolineato- alla riduzione del cuneo fiscale, incentivi all'assunzione, investimenti". "Quello sindacale e a tal proposito -ha aggiunto la presidente del Senato- guardo con favore al 'Patto della Fabbrica' che come Confindustria avete siglato con Cgil, Cisl e Uil. Un patto per il lavoro, per il superamento del conflitto, il ripristino della collaborazione, il rilancio della competitività".

"Come presidente del Senato -ha ricordato Casellati- ho avuto modo di incontrare i rappresentanti dei principali sindacati italiani ed ho trovato in loro interlocutori attenti e aperti al confronto, a partire dall'attenzione che siamo tutti chiamati a riservare alla sicurezza nei luoghi di lavoro". "E infine -ha proseguito la presidente del Senato- quello della formazione. Il merito è un valore sociale. Deve tornare ad essere l'unico metro di valutazione delle competenze e delle qualità delle persone".

"Per avere personale sempre più preparato e adeguato alle nuove esigenze nonché alle sfide dell'Industria 4.0 -ha concluso Casellati- è auspicabile rafforzare il ruolo formativo della scuola e dell'Università, puntando alla valorizzazione della formazione e della qualificazione lungo tutto l'arco della vita".