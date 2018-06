Difesa, SudegestAid: "non esiste contratto con servizi segreti"

Roma, 9 giu. - "L'impresa no profit SudgestAid non ha mai ratificato alcun contratto di collaborazione o di dipendenza, diretta o indiretta, nè offerto i propri servizi e la sua esperienza ad apparati dei servizi di sicurezza italiani, esterni o interni. Non esiste e non è mai esistito dunque alcun accordo, contratto o convenzione di 10 milioni di euro o di qualsiasi altra cifra. Quanto riportato oggi dal quotidiano Il Foglio non solo è una grandissima fake news, bensì costituisce motivo da parte della nostra impresa di adire per vie legali querelando immediatamente il quotidiano e l'autore dell`articolo, al fine di ottenere un risarcimento danni pari al valore del contratto ipotizzato". La SudgestAid replica così all'articolo -dal titolo "Trenta senza lode- apparso oggi sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

"Occorre insomma - prosegue l'organizzazione no profit- ripristinare la verità in un'aula di tribunale, ma occorre sottolineare un aspetto davvero indicativo: nell'articolo, la d,ssa Chirico sostiene di non aver trovato nessuno nella sede di via Nomentana. Cosa ovvia, visto che la SudgestAid si è trasferita, da più di due anni, in via del casale di San Pio V, dove altri giornalisti della testata si sono recati per conoscere la realtà. Peraltro in via Nomentana è da tempo affisso un cartello che dà conto del nuovo affittuario: la Swiss school of Rome. Come è possibile?"