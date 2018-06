Boccia: trasformare speranze in fatti, ora Paese va governato

Rapallo (Genova), 9 giu. - "E' arrivato il momento in cui la politica deve trasformare le speranze in certezze ed è arrivato il tempo in cui le parole devono trasformarsi in fatti, scelte e priorità". Concludendo il convegno di Rapallo, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha auspicato che con le amministrative di domani "finisca la campagna elettorale e si cominci a governare il Paese, le sue complessità. Evitiamo che a settembre si entri in una nuova campagna elettorale, perché a maggio poi ci sono le europee".

Boccia ha aggiunto che invece è necessario dibattere "sui fondamentali dell'economia italiana. Ora il Paese va governato. Servono scelte chiare. Non si può dire un giorno una cosa e un giorno un'altra". Sull'Ilva ha ribatito che "è interesse nazionale su cui non si discute" e che "la riduzione del debito pubblico è il primo atto di responsabilità. In questo Paese non si può parlare solo di pensioni, ma di un patto ed equità generazionale".