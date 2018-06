Lavoro, Di Maio: le delocalizzazioni vanno fermate

Roma, 9 giu. - Le delocalizzazioni vanno fermate. E' quanto afferma il ministro dello sviluppo economico Luigi Di maio in un video in diretta facebook nel quale mostra una pila di carte che rappresentano situazioni di crisi che "i cittadini mi hanno presentato solo nell'ultimo giorno".

"Ci sono tante crisi aziendali in tutta Italia - ha detto Di Maio - e c'è tanta sofferenza di tante persone che rischiano di perdere il posto di lavoro e hanno paura".

"Non sempre queste crisi sono responsabilità delle aziende. Ci sono aziende che stanno delocalizzando e queste vanno fermate. Specialmente se hanno preso fondi dallo Stato. E ci sono anche aziende che sono in crisi perché vantano crediti nei confronti della Pubblica amministrazione che non paga".

"Ci sono tanti problemi per il paese, li affronteremo uno ad uno e senza risparmiarci perché prima di tutto dobbiamo mettere più umanità nell'affrontare questi problemi dietro ai quali ci sono persone e non numeri".