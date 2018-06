Domani e lunedì "Città al voto", su SkyTg24 no stop su Comunali

Roma, 9 giu. - Domani quasi 800 Comuni in Italia, di cui 20 capoluogo di provincia, saranno chiamati a decidere i loro nuovi amministratori. Si tratta della prima consultazione successiva alla nascita del nuovo Governo e potrebbe avere un impatto anche sulla politica nazionale. Per raccontare in tempo reale questo appuntamento elettorale, Sky TG24 HD presenta lo speciale "Città al voto", in onda dalle 22.30 di domenica 10 giugno e poi per l'intera giornata di lunedì 11 giugno 2018.

La testata diretta da Sarah Varetto proporrà una cronaca puntuale della consultazione, con continui collegamenti live dalle principali città chiamate al voto - come Ancona, Avellino, Brescia, Brindisi, Catania, Messina, Siena, Pisa e Treviso - e le dichiarazioni a caldo di tutti i protagonisti.

In studio Fabio Vitale, Roberto Inciocchi, Milo D'Agostino, Monica Peruzzi, Helga Cossu, Vittorio Eboli e Olivia Tassara, assieme a tanti ospiti, presenteranno tutti i risultati, ma anche approfondimenti e curiosità. Al Digiwall Roberto Palladino, Moreno Marinozzi e Alessio Viola proporranno approfondimenti sui temi portanti di questa consultazione e tutti i dati, dall'affluenza fino ai dati parziali e definitivi.

"Città al voto" sarà anche in streaming sul sito skytg24.it, che fornirà in tempo reale i risultati di tutti i Comuni coinvolti, oltre a liveblog, infografiche e approfondimenti. Aggiornamenti anche sui canali social di Sky TG24: Facebook (fb.com/SkyTG24) Twitter (twitter.com/SkyTG24), e Instagram (instagram.com/skytg24hd).