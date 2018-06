Cirielli (Fdi): rispedire i detenuti immigrati nei loro Paesi

Roma, 9 giu. - "Basta vitto e alloggio gratis per i detenuti stranieri. Al ministro dell`Interno Matteo Salvini chiediamo di stipulare nel più breve tempo possibile accordi con i Paesi stranieri per spedire i detenuti immigrati nelle prigioni dei paesi di provenienza. Partendo dai detenuti classificati come islamici a rischio radicalizzazione". Lo ha affermato in una dichiarazione il Questore della Camera Edmondo Cirielli, presidente della direzione nazionale di Fratelli di Italia, commentando l`ennesimo episodio di aggressione avvenuto nel carcere di Reggio Emilia dove un detenuto marocchino, classificato tra gli islamici a rischio radicalizzazione, ha tentato di strangolare il comandante della polizia penitenziaria.

"Nell`esprimere solidarietà al comandante della polizia penitenziaria di Reggio Emilia e a tutti gli agenti che continuano, nonostante le difficoltà, a svolgere il proprio dovere garantendo il rispetto della legge in carcere, auspico dal nuovo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede un cambio di linea rispetto al Pd nella politica carceraria. Partendo dalla cancellazione della vigilanza dinamica, il cosiddetto regime delle celle aperte, fortemente voluta dall`ex ministro Andrea Orlando: un provvedimento che mette seriamente a rischio la sicurezza degli agenti" conclude Cirielli