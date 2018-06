Pd: urgente verifica Consob su manovre fondo AH su crisi governo

Roma, 9 giu. - "La Consob avvii immediatamente una indagine su quanto accaduto in questi giorni a livello borsistico. In particolare, come apprendiamo dall'articolo a firma Federico Fubini su il Corriere della Sera, il contesto in cui sono avvenute le operazioni del fondo AH non mancano di suscitare sospetti. Le posizioni programmatiche dell'alleanza Lega-5 Stelle e la nascita del nuovo governo sono stati inconsapevoli strumenti nell'ambito dell'azione di alcuni fondi esteri, tra i quali il fondo AH, o facevano parte di una azione coordinata per determinare vantaggi economici a favore di qualcuno danneggiando, nel contempo, il nostro Paese?" Lo sollecita il parlamentare del Pd Luigi Marattin, preannunciando un'interrogazione al Governo. "Intanto - esorta il parlamentare dem- è necessario che la Consob e gli organismi di vigilanza si attivino immediatamente a tutela dei risparmiatori e della trasparenza dei mercati".

"Quanto scrive Federico Fubini stamani sul Corriere - fa eco su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini- è inquietante. I risparmi degli italiani sono un bene di primaria importanza e meritano la più vigorosa tutela. Si faccia subito chiarezza. Un`indagine della Consob e di qualsiasi altra autorità ne abbia titolo mi pare il minimo".