Rapallo (Genova), 9 giu. - Sul salario minimo orario, Boccia ha aggiunto che "è un'idea che, come l'ha spiegata Di Maio in Confcommercio, ci convince perché salvaguarda i contratti fatti dalle grandi organizzazioni di rappresentanza e mette una tutela a chi invece cerca delle scorciatoie anche in una logica di dumping contrattuale a danno dei contratti fatti".