Mollicone (Fdi): follia separare il Turismo dai Beni Culturali

Roma, 9 giu. - "L`ipotesi che sta circolando in queste ore circa la separazione del ministero del Turismo da quello della Cultura - per un eventuale ipotetico accorpamento col dicastero dell`Agricoltura - è per noi un`assoluta follia. Il Turismo, soprattutto in Italia, dev`essere inteso esclusivamente come Cultura, non come coltura. Per questo ribadiamo la proposta di Fratelli d`Italia riguardante l`istituzione di un ministero autonomo sul Turismo con portafoglio: altrimenti crediamo sia necessario che resti nel ministero dei Beni e delle Attività Culturali. La valorizzazione naturale del patrimonio archeologico, museale e paesaggistico italiano viene naturalmente realizzato attraverso la promozione turistica. Per questo la consideriamo un`ipotesi assolutamente da scartare". Lo ha affermato in una dichiarazione il deputato di Fratelli d`Italia, Federico Mollicone.