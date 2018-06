G7, Boccia: stop sanzioni Russia ma solo in accordo con l'Europa

Rapallo (Genova), 9 giu. - Sui dazi e i temi del G7 in Canada "il Governo deve difendere la posizione europea. Questo ci dice che abbiamo bisogno di più Europa, non di meno Europa, perché se vogliamo accettare le sfide con gli altri è evidente che alla sfida di protezionismo degli altri noi possiamo e dobbiamo rispondere solo in chiave europea". Così il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del convegno degli under 40 dell'associazione.

Sulle sanzioni alla Russia, Boccia ha ribadito che "andrebbero tolte, perché siamo un Paese ad alta vocazione esportatrice. E' evidente che tutto questo va fatto in una compagine europea. Non possiamo fare le cose da soli prescindendo dal club".