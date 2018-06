Migranti,Verdini: Salvini prepara piano respingimenti con Macron

Roma, 9 giu. - "L`Italia ha stretto un`alleanza col cartello di Visegrad per bloccare - cosa sacrosanta - la riforma del Regolamento di Dublino, ma si tratta di un`alleanza paradossale, perché stipulata proprio con i Paesi che finora si sono ferocemente opposti alle ricollocazioni degli immigrati. Salvini non fa mai nulla a caso, e avrà dunque le sue ragioni. L`unica possibile sarebbe precostituirsi l`alibi per avviare una politica indiscriminata di respingimenti in mare e la chiusura dei nostri porti. Una scelta avventurosa, ma che - al di là delle prevedibili dichiarazioni di sdegno - potrebbe trovare il tacito assenso di chi, compreso Macron, il cultore a parole della società aperta, le sue frontiere le tiene serrate da tempo". Lo ha scritto, in un articolo per 'il Tempo' , l'ex parlamentare Denis Verdini.