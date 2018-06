Gay Pride, Pedica (Pd): in piazza a Roma contro nuovi fascismi

Roma, 9 giu. - "La conquista delle unioni civili non è stata un punto d`arrivo, bensì di partenza verso la totale uguaglianza. È inconcepibile che ancora oggi vi siano casi di discriminazione legati all`orientamento sessuale. Oggi sarò al Roma pride per ribadire che il riconoscimento dei diritti delle coppie gay deve essere al centro dell`agenda politica italiana e per dire no alle nuove forme di fascismo". E` quanto afferma, in una dichiarazione, Stefano Pedica del Pd che annuncia la sua partecipazione alla manifestazione di oggi.

"Con la legge sulle unioni civili si è fatto un notevole passo in avanti, ma resta ancora molto da fare. Roma in particolare - osserva Pedica - deve dimostrare con i fatti di essere una città inclusiva, dove le parole libertà e uguaglianza hanno lo stesso valore per tutti. E le istituzioni, con la sindaca Raggi in testa, devono fare la loro parte".