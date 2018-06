Governo, Boccia: ora alla prova di scelte coerenti e priorità

Rapallo (Genova), 9 giu. - Dopo le elezioni e la formazione del nuovo Governo "bisogna entrare nei fatti e nelle scelte; passare dai titoli alle scelte e alla priorità. Ora il Governo è alla prova sulle scelte e sulle priorità. Bisogna evitare una continua campagna elettorale". E' questo l'appello lanciato al governo giallo-verde e alla classe politica dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

A margine del convegno degli under 40 dell'associazione, Boccia ha aggiunto: "Speriamo che domenica, dopo le amministrative, ci sia anche un calmieramento di titoli perché non vorremmo poi che, avendo le europee a maggio, continuiamo a lavorare più per una campagna elettorale e meno per il governo del Paese. L'appello che facciamo alla politica: si cominci a lavorare nell'interese del Paese. Ora Lega e Movimento 5 Stelle sono al governo del Paese. Sono l'establishment e abbiamo bisogno di scelte coerenti".