Migranti, Salvini: recuperiamo 7 anni di ritardi e buonismo

Roma, 9 giu. - Sulla questione migranti, "da soli sette giorni al governo, sto lavorando per recuperare quasi sette anni di ritardi e di buonismo": lo ha dichiarato il ministro dell`Interno e vice premier Matteo Salvin, spiegando che "il nostro obiettivo è ridurre gli sbarchi e aumentare le espulsioni, tagliare i costi per il mantenimento dei presunti profughi e i tempi della loro permanenza in Italia, coinvolgendo istituzioni europee e internazionali che fino ad oggi hanno lasciato gli italiani da soli. Sapremo farci ascoltare!". .