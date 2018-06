Al G7 Macron lascia il segno.. sulla mano di Trump

Roma, 9 giu. - L'incontro con Emmanuel Macron ha lasciato un segno.. perlomeno sulla mano di Donald Trump: circola su Twitter una fotografia scattata al G7 in Canada a conclusione dell'incontro tra il presidente francese e quello americano, dopo una vigorosa stretta di mano voluta dal capo dell'Eliseo. Una stretta "a tenaglia" che ha lasciato sul dorso della mano dell'inquilino della Casa Bianca l'impronta delle dita di Macron. Sui social le battute e i commenti si sprecano. Ma pare che Trump si sia ritrovato davvero un po' in difficoltà, con Macron che non mollava la presa, e alla fine si è liberato dalla morsa sfilando la mano. Dopodichè, entrambi hanno dichiarato che l'incontro era stato molto franco e aperto e che è servito a far "muovere le cose", ha assicurato il capo dello Stato francese.