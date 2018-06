Roma, 9 giu. - Matteo Salvini attacca il suo predecessore al Viminale, Marco Minniti del Pd, poer le doichierazioni rese ieri sera su La7. In un tweet il ministro dell'Interno e leader della Lega rilancia un estratto video delle parole di Minniti. "Secondo Minniti: 'Un ministro che arriva sulla ruspa non trasferisce un`immagine rassicurante. Sarà rassicurante quello che ha fatto il PD in questi anni... A me interessa ridare SICUREZZA e DIGNITÀ agli italiani", è il commento di Salvini.