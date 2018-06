Anzaldi (Pd): Consob indaghi su speculazione Fondo AH su crisi

Roma, 9 giu. - "Qualcuno ha speculato sui risparmi degli italiani utilizzando la crisi politica di queste settimane per fare soldi? Qualcuno si è arricchito sulla pelle dell'Italia manovrando la crisi politica, mentre il nostro mercato perdeva 400 miliardi di valore in azioni e obbligazioni pubbliche o private, per due terzi a carico di cittadini italiani? Lo scenario raccontato sul 'Corriere della sera' da un giornalista esperto e informato di vicende finanziarie come Federico Fubini è scioccante e mostra veri e propri possibili risvolti criminali". Lo ha scritto su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"E` necessario - ha aggiunto - che la Consob indaghi immediatamente, faccia luce su questa opaca vicenda, spieghi agli italiani cosa è successo e verifichi anche se qualche storica banca d`affari italiana è coinvolta. Secondo quanto scrive il 'Corriere', il Fondo inglese AH di Alan Howard, da anni in perdita e con performance deludenti, nel solo mese di maggio è riuscito a realizzare un attivo del 36,7%, un rendimento 200 volte superiore alla media dei 5 anni precedenti. La svolta per il Fondo sarebbe stata l`uscita della prima bozza del Contratto di Governo Lega-M5s, diffusa su Huffington Post, che trasformava in provvedimenti esecutivi del nuovo Governo alcune posizioni devastanti per la nostra economia come l`uscita dall`euro e l`intenzione di azzerare i titoli di Stato comprati dalla Bce. Da quel momento il Fondo AH ha spiccato il volo, mentre il mercato italiano crollava e accumulava centinaia di miliardi di perdite grazie alla propaganda dei partiti di Di Maio e Salvini".

"Gli economisti della Lega hanno nulla da dire? Borghi, che si è scoperto essere un investitore esclusivamente su titoli esteri e non italiani, ha nulla da dire? E Bagnai?", ha concluso Anzaldi.