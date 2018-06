Governo, Sala: con M5s rischio scontri su infrastrutture

Rapallo (Ge), 9 giu. - "Aspetto al varco Salvini per capire se difenderà gli interessi del Nord, che vive di sviluppo, crescita e infrastrutturazione. A volte i 5 stelle si sono espressi in maniera critica ma adesso vedremo. Di fronte alla realtà magari si cambia opinione, però certamente quello è un elemento che potrà portare a scontri. Io non appartengo al partito di quelli che gufano, spero che lavorino bene ma li richiamerò al rispetto del patto di Milano che in maniera molto chiara esprime quali sono i bisogni del territorio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti questa mattina a Rapallo, in provincia di Genova, a margine del convegno dei giovani di Confindustria.