Iwobi (Lega): chi contesta Salvini vuole i morti in mare

Roma, 9 giu. - "Sono bastati pochi giorni con Matteo Salvini alla guida del Viminale e già si vede la svolta. Netta. L'Unione europea ha iniziato ad ascoltare l'Italia a differenza delle continue prese in giro della nefasta epoca dei governi Pd". Lo ha affermato in un comunicato il senatore Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Immigrazione della Lega.

"Non serve superman - ha aggiunto l'0esponente del Carroccio - ma serve buonsenso. Come ha giustamente detto il ministro dell'Interno a Brindisi, gli immigrati regolari sono assolutamente benvenuti, così come chi scappa davvero dalla guerra. Ma rimpatriare chi non ha diritto all'asilo e respingere chi arriva e non scappa da nessuna guerra è un dovere morale e politico. Anche per il bene di chi attraversa il Mediterraneo. Meno partenze vuol dire meno morti in mare".

Secondo Iwobi "l'immigrazione regolare deve essere fondata sul lavoro ed è la sinistra che ha illuso migliaia di giovani africani per un futuro in questo Paese che non c'è. Chi contesta Salvini, consapevolmente o meno, difende il business dell'immigrazione, lo sfruttamento del lavoro dei migranti e lascia che il Mar Mediterraneo continui a mietere vittime".