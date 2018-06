Cicchitto: Di Maio e Salvini ministri ma fanno campagna elettorale

Roma, 9 giu. - "Di Maio e Salvini continuano a giocare con il fuoco, a fare campagna elettorale da ministri, a non misurare le parole e così hanno svegliato il cane che dorme e gli spread continuano ad aumentare, in una situazione che diverrà ancora più complicata per la riduzione di acquisto di titoli della Bce. Non c`è nessun complotto demo-giudaico-massonico, non c`è niente di peggio di quando i ministri di un paese danno la sensazione di essere del tutto inattendibili. E' quanto dichiara in una nota l'ex deputato Fabrizio Cicchitto di ReL, Riformismo e Libertà.