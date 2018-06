Roma, 9 giu. - "In riferimento all'articolo 'Il Nazareno costa troppo, in autunno addio alla sede' il Partito democratico precisa che la notizia è destituita di ogni fondamento". E' quanto si legge in una nota che replica alla notizia pubblicata dal Corriere della sera, secondo cui la sede costerebbe troppo, circa mezzo milione l'anno, e il trasloco sarebbe in programma a settembre, "in autunno al massimo".