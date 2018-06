Zaia a Chiamparino: su grandi opere dialogo non rissa col ministro

Roma, 9 giu. - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino sbaglia a cercare lo scontro con il Governo. Lo ha sostenuto Luca Zaia (Lega), presidente del Veneto, in una intervista alla Stampa sul tema dell'atteggiamento del ministro Danilo Toninelli, che ha annunciato di voler soppesare costi e benefici delle grandi opere: dal Mose alla Superstrada Pedemontana, fino alla Tav. Chiamparino chiede ai governatori di fare squadra, ma Zaia commenta: "Ora lo trovo inopportuno. Ho fatto tante battaglie con il governo passato, parlo per esperienza. Potrebbe addirittura farci passare dalla parte del torto. Chiamparino eviti la rissa con ministri che devono ancora nominare la segretaria. Ci saranno tempi e modi per confrontarsi. Ma al primo appuntamento ci si arriva con il dialogo, non con il carro armato". Addirittura il linguaggio di guerra? "Fare il fronte comune è una dichiarazione di guerra, lo dico per esperienza", ha spiegato l'esponente del Carroccio.

Quanto alla Pedemontana veneta, "abbiamo delle opere che hanno degli iter avviati. Per quanto ci riguarda si tratta di 94 chilometri e 500 metri. La più grande infrastruttura in Italia. Nella carta della regione esiste dal `90, quando io ero all`università. Il progetto è del 2002. La gara per del 2006 l`aggiudicazione con sentenza di tribunale nel 2009", ha sottolineato Zaia, lanciando un avvertimento al ministro: "Dico che se davanti a tutto questo c`è qualcuno che dice che va bloccata non fa altro che mettere in fila i provvedimenti e trovare un supporto giuridico per bloccarla. A quel punto i veneti sarebbero parte lesa". E ancora: "Per quanto riguarda la Tav in Veneto, se devo guardare alla rappresentanza, riconducendolo a un mero fatto di consenso, dico che la stragrande maggioranza dei veneti ha votato a favore dei partiti che sostengono le opere", ha concluso il governatore.