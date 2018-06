Secondo giorno G7, feeling Conte-Trump ma tutti contro leader Usa

Charlevoix (Canada), 9 giu. - Secondo giorno del G7 oggi a Charlevoix in Canada. I lavori saranno dedicati, tra l'altro, al tema della salute degli oceani, dei mari e delle coste, a cui sarà riservata anche una seduta speciale a margine dei lavori alla quale sono stati invitati esperti e leader di numerose organizzazioni internazionali.

Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ieri ha avuto il battesimo in un summit internazionale, è già fissato un incontro bilaterale con la prima ministra britannica Theresa May, dopo quelli di ieri con la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau e quello giapponese Shinzo Abe. Ieri mattina il premier italiano aveva visto anche, in separati incontri, i presidenti della Commissione Ue e del Consiglio europeo Jean Claude Juncker e Donald Tusk, con i quali aveva affrontato i temi della crescita e dell'immigrazione, affermando "l'insoddisfazione" italiana per i progetti di revisione degli accordi di Dublino.

Nessun incontro bilaterale, invece, con Donald Trump, con cui però ha avuto uno scambio di battute a margine dei lavori ricevendo i complimenti per la "grande vittoria elettorale". "Storica alleanza. Nuova amicizia", ha scritto su Instagram a commento della foto della stretta di mano Conte, che ieri mattina aveva dato il suo appoggio alla proposta di Trump di far rientrare la Russia nel G8. Una posizione che in seguito il premier italiano ha sfumato, a favore della linea europea.