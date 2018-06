G7, Macron: le cose avanzano, leader cercano formula anti-naufragio -2

La Malbaie (Canada), 9 giu. - Trump da parte sua ha parlato di "una relazione davvero molto buona, molto speciale" con Macron.

Oggi, giornata conclusiva del G7 a presidenza canadese, i leader dei Sette Paesi più industrializzati cercheranno di trovare e mettere nero su bianco in un comunicato congiunto una formula per non far precipitare il gruppo nell'evidenza di contrasti insanabili. Ma difficilmente un documento che pur dichiari una forma di consenso potrà cancellare le divisioni, le tensioni e i danni inflitti allo stesso formato dalla decisione americana di imporre dazi anche i tradizionali alleati. Il wording al vaglio per il testo finale prevede una dichiarazione sulla necessità di riesaminare assieme le relazioni commerciali. (con fonte afp)