G7, Macron: le cose avanzano, leader cercano formula anti-naufragio

La Malbaie (Canada), 9 giu. -

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che "le cose si stanno muovendo" al G7 in Canada, lanciando una nota positiva dopo l'incontro (che era stato rinviato) con il collega Usa Donald Trump, incentrato sulla questione dei dazi.

"Penso che abbiamo avuto un colloquio molto aperto e diretto oggi pomeriggio, abbiamo sempre questo tipo di confronto. E credo che per quanto riguarda il commercio ci sia una strada cruciale, un modo per andare avanti tutti assieme", ha affermato Macron alla stampa dopo il bilaterale con Trump, quando in Italia stava scoccando la mezzanotte.(Segue)