Conte chiacchiera con Trump prima della foto di gruppo al G7

New York, 8 giu. - Giuseppe Conte e Donald Trump hanno chiacchierato mentre camminavano, l'uno a fianco dell'altro, verso il punto in cui tutti i leader del G7 si sono riuniti per essere immortalati in una foto di gruppo.

Il presidente del consiglio italiano sta partecipando al suo primo G7, al quale il presidente americano risulta un po' isolato per via delle sue controverse politiche commerciali. Alla vigilia del summit, il premier canadese Justin Trudeau e il presidente francese Emmanuel Macron avevano criticato l'approccio di Washington.