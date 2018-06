Paesi europei al G7: contrari all'unanimità a rientro ... -3

La Malbaie (Canada), 8 giu. - "E' una discussione che dovevamo avere in un formato europeo, per comprendere bene la posizione italiana e essere certi che gli europei fossero ben allineati prima del dibattito a sette - ha aggiunto - Conte ha spiegato che il movimento eletto al Parlamento italiano ha la volontà di sottolineare un raivvicinamento alla Russia e bisognava tenerne conto nel comunicato finale. Abbiamo quindi esaminato precisamente l'ultima versione del comunicato e negoziato per trovare un paragrafo sulla Russia accettabile per tutti".

Alla fine dell'incontro i dirigenti europei si sono felicitati di "questo primo momento di unità europea del nuovo governo italiano".

(fonte afp)