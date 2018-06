Paesi europei al G7: contrari all'unanimità a rientro ... -2

La Malbaie (Canada), 8 giu. - "Prima di iniziare il dialogo su questo argomento dobbiamo essere sicuri che la Russia cambi comportamento e intraprenda una nuova via", ha dichiarato a Sky News la premier britannica May.

La possibilità di "un dialogo" con Mosca, inserita nella dichiarazione, è una concessione fatta all'Italia, dopo che il premier Conte aveva affermato su Twitter di essere d'accordo con Trump su un rientro della Russia.

Ma "la Russia è stata estromessa nel 2014 in seguito all'annessione della Crimea. Oggi la Crimea è ancora annessa e gli accordi di Minsk per trovare una soluzione alla crisi non sono stati messi pienamente in atto, quindi le condizioni per ritornare su questo punto non ci sono", hanno spiegato gli sherpa francesi. (Segue)