Bergamini (FI): export vale 500 mld, su dazi Conte indifendibile

Roma, 8 giu. - "In attesa di sentire il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte affermare di essere stato `male interpretato` ci teniamo a dire una cosa in maniera molto chiara: l`unica posizione moderata che l`Italia può e deve sostenere sui dazi nei consessi internazionali è quella di fare tutto il possibile per evitarli. È indifendibile l`avvocato Conte quando sostiene che sui dazi bisogna "valutare le varie posizioni". Per Forza Italia l`unica cosa da fare è difendere l`export italiano che vale quasi 500mld l`anno e milioni di posti di lavoro. Di fronte ad una congiuntura internazionale così complicata l`Italia ha bisogno di un vero avvocato difensore degli interessi degli italiani, in grado di valutare, comandare e decidere, non di un premier telecomandato". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile comunicazione di Forza Italia.