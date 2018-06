Veltroni: "contratto" deciso da Di Maio-Salvini non da cittadini

Roma, 8 giu. - L'Italia è tornata alla "prima repubblica", dopo la sconfitta al referendum istituzionale ("Abbiamo fatto un capolavoro") è stata approvata una legge che priva i cittadini del "diritto di decidere". Lo ha detto Walter Veltroni parlando alla 'Repubblica delle idee'.

"La riforma costituzionale - dice Veltroni - aveva l'obiettivo di rendere la democrazia più veloce, il no ha vinto e sembra che il tema delle riforme istituzionali non ci sia più. Nel contempo siamo passati ad una legge elettorale proporzionale pura che sottrae a cittadini il diritto di decidere. Il 'contratto' l'hanno deciso Di Maio e Salvini non i cittadini. O si torna all'alternanza o la situazione peggiorerà. Il fatto è che siamo ancora nella prima repubblica, al giorno dell'assassinio di Aldo Moro".