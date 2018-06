Roma, 8 giu. - La sinistra non deve fare "opposizione nervosa", ma battersi per "la democrazia dell'alternanza". Lo ha detto Walter Veltroni alla 'Repubblica delle idee'. "La sinistra si batta per la democrazia dell'alternanza. Non serve un'opposizione nervosa, dobbiamo dedicarci alla costruzione dell'alternativa". Per l'ex segretario Pd bisogna "ricostruire il rapporto con il Paese che ha sentito una certa distanza".