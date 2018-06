Aprea (Fi): Fedeli riconosca necessari interventi su cell a scuola

Roma, 8 giu. - "L`ex ministro dell`Istruzione, Valeria Fedeli, sembra risentirsi dell`iniziativa parlamentare della nostra capogruppo Mariastella Gelmini, che ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per limitare l`uso degli smartphone nelle classi. Cara Fedeli, lontano da ogni ideologia, occorre peró avere l`onestà intellettuale di riconoscere che su questo argomento nel nostro Paese non c`è una legislazione chiara e ben applicata e che dunque - potenziando e salvaguardando ovviamente l`utilizzo della didattica digitale - serve un ulteriore passaggio normativo per dare risposte semplici e concrete ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, alle famiglie, e anche per combattere il fenomeno del cyberbullismo". Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia.

"Le iniziative degli scorsi anni di Fioroni e Fedeli saranno un buon punto di partenza, ma certamente non sono un punto di approdo definitivo. Occorre trattare e risolvere questa delicata questione una volta per tutte", conclude.