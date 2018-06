Fedeli: non servono divieti smartphone in classe, regole ci sono

Roma, 8 giu. - "Il Parlamento francese ha approvato in prima lettura una proposta di legge che vieta a studentesse e studenti l'utilizzo degli smartphone in classe. Sulla scia di questa notizia c'è chi, in Italia, invoca un analogo divieto. E la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, annuncia che presenterà in Parlamento un testo che va in questa direzione. Inviterei tutti a riportare il dibattito ai fatti. E i fatti sono: primo, in Italia l'uso personale dello smartphone in classe è vietato dal 2007 con decreto del Ministro Fioroni, divieto in essere e condiviso; secondo, la proposta di legge francese prevede, accanto al divieto, delle eccezioni per specifiche attività didattiche; terzo, qualunque iniziativa di tipo parlamentare deve necessariamente tener conto dell'autonomia scolastica, che non può essere negata; quarto, se Gelmini invoca nuove norme affinché - cito - 'ci sia un uso consapevole di questi dispositivi digitali, solo se in linea con la didattica', ricordo che ciò è esattamente quanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha voluto favorire nei mesi scorsi costituendo una commissione ad hoc composta da pedagogisti, filosofi, esperti di comunicazione, docenti e dirigenti scolastici". Lo afferma in una nota la senatrice del Pd Valeria Fedeli, già ministro dello Scuola nell'ultimo governo Gentiloni

"Sempre per riportare il dibattito ai fatti, ricordo anche - prosegue - che la scelta di far insediare una commissione ad hoc discendeva dall'intento di educare ad un utilizzo consapevole dei device le nuove generazioni. Lasciare semplicemente nelle mani di ragazze e ragazzi gli smartphone o, all'opposto, limitarsi a vietarne l'utilizzo porterebbe o a deresponsabilizzare gli adulti dal proprio compito educativo o a tenere la scuola lontana da uno spazio tecnologico ma anche sociale e culturale oggi determinante nella vita dei giovani e non solo".

"L'ho detto quando ho avuto l'onore di guidare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, lo ribadisco oggi che vedo avanzare discutibili proposte: non è compito del Ministero o della scuola o addirittura di una parte politica - osserva ancora Fedeli - decidere se gli smartphone siano uno strumento da condannare, ma è responsabilità della comunità educante e dei decisori politici favorirne un utilizzo utile e corretto".