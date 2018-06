Malta replica a Salvini: su migranti falsità, diamo assistenza

Roma, 8 giu. - Il governo di Malta nega "di non aver dato assistenza ai migranti", come denunciato dal ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.

"Malta - ha insistito il governo in una nota - si attiene a tutti gli obblighi in ogni momento". E "riguardo alla ricerca e soccorso, Malta agisce in accordo con le convenzioni internazionali. Malta continuerà a rispettare queste convenzioni riguardo alla sicurezza in mare, come accaduto nell'ultimo caso e in ogni caso".

Salvini aveva detto a Como: "Non è possibile che Malta dica no a ogni richiesta di intervento. Il buon dio ha messo Malta più vicina all'Africa che alla Sicilia" e aveva parlato di "un'ennesima presa in giro" riferendosi alla "Ong tedesca con bandiera olandese che è passata davanti a Malta, ha salutato ed è venuta in Italia".