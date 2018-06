Gasparri: giusto provvedimento in favore dei lavoratori Amazon

Roma, 8 giu. - "Sosteniamo da tempo che Amazon opera violando tutta una serie di regole e sono lieto che oggi l'ispettorato del lavoro abbia imposto a questa società l'assunzione di 1.300 interinali che ora potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo". Lo dichiara il senatore di Fi Maurizio Gasparri.

"Amazon - prosegue - non paga tutte le tasse che dovrebbe pagare, usa manodopera in maniera discutibile come questo fatto evidenzia. Dobbiamo fare una vera e propria crociata contro questi giganti della rete che stanno stravolgendo le regole del mercato. Bisognerebbe anche smetterla di comprare prodotti attraverso le offerte di chi fa dei prezzi convenienti ma lo fa a spese dei lavoratori che vengono sfruttati in maniera non corretta e di regole fiscali che vengono eluse e violate sistematicamente. Usare Amazon vuol dire incoraggiare condotte intollerabili".