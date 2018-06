G7, M5s: Pd colto in fallo fa il pesce in barile su aereo Stato

Roma, 8 giu. - "Messi alle strette fanno i pesci in barile. La replica del gruppo del Pd mette in luce quanto fosse studiato il tentativo di identificazione dell'aereo di Stato, sul quale ha viaggiato anche Renzi, con il super Airbus da 150milioni di euro voluto proprio da Renzi a spese dei contribuenti. Quindi 'il senatore di Firenze' ci ha fatto spendere tutti quei soldi e non l'ha nemmeno usato. La fabbrica di fake news del Pd è stata colta sul fatto. Meno Pd, più verità". Lo afferma, in una nota, il Gruppo M5S alla Camera.