G7, Trudeau si congratula con Conte: avanti con relazione ottima

New York, 8 giu. - Giuseppe Conte ha ricevuto personalmente le "congratulazioni" del premier canadese, Justin Trudeau, per essere diventato presidente del Consiglio italiano. In un incontro bilaterale a margine dei lavori del G7 in Canada, Trudeau si è detto "molto felice" di accoglierlo e "impaziente" di vedere Canada e Italia continuare ad avere una "relazione ottima, che viviamo da molti, molti anni".

"E' un piacere essere venuto qui", ha risposto Conte, che ha ringraziato Trudeau per la sua "affettuosa ospitalità". Il presidente del Consiglio ha aggiunto: "Questo è il mio primo G7. Sono felice di essere qui".