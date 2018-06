Fratoianni: il 10 giugno votate a sinistra per difendere diritti

Roma, 8 giu. - "Domenica 10 giugno si vota ed è un voto importante, è un voto per la tua città, è un voto per i tuoi diritti ed è bene che quel voto vada a sinistra". Inizia così il videoappello del segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, alla vigilia del voto per il primo turno delle elezioni amministrative.

"Un voto a sinistra - prosegue il leader di SI - per chi ha chiaro che per difendere i diritti delle persone occorre difendere la qualità della scuola, occorre difendere un'idea dell'urbanistica pensata per la qualità della vita delle persone, dei bambini, degli anziani. Un voto che serva a difendere il trasporto pubblico e un'idea del trasporto pubblico pensata per tutelare l'ambiente e la facilità per le persone di spostarsi da una parte all'altra della città. Un voto per chi pensa che sia necessario anche nelle città difendere il diritto al lavoro, il diritto al reddito. E dove le parole come inclusione e cittadinanza non siano solo evocazione retorica ma condizione concreta per praticare i propri diritti, per immaginare e costruire il proprio futuro per sé e per i propri figli".

"Insomma un voto a sinistra - conclude Fratoianni - perché la sinistra è quella parte della politica che ha chiaro che per migliorare la vita di tutti bisogna innanzitutto migliorare la vita di chi è rimasto indietro, di chi non ce la fa, di chi ha il diritto e la possibilità di vivere meglio".