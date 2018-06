Rotta (Pd): giustizia a lavoratori Amazon, avanti con Carta diritti

Roma, 8 giu. - "Sono felice per i lavoratori di Amazon che hanno avuto finalmente giustizia". Lo scrive su Facebook Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, dopo aver appreso la notizia della notifica dell'Ispettorato nazionale del Lavoro ad Amazon Italia Logistica.

"I controlli e l'ispezione, nata su iniziativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito della polemica sui braccialetti elettronici, sono serviti - sottolinea la deputata Dem - consentendo la futura stabilizzazione degli oltre 1.300 lavoratori interinali utilizzati oltre i limiti. L'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito con il jobs act unendo le attività ispettive del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail, ha mostrato ancora una volta la sua efficacia e la sua utilità a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".

"Mi auguro che chi, come Lega e 5stelle, negli scorsi mesi di campagna elettorale ha parlato dell'Ispettorato come di un carrozzone da eliminare, ora ci ripensi, a meno di volersi girare dall'altra parte di fronte ad abusi contrattuali. È il momento di andare avanti - conclude Rotta - vigilando e ponendo i diritti in capo al lavoratore, come già ipotizzato nella Carta dei diritti del lavoro, per poter meglio affrontare i nuovi lavori sharing e on demand, a partire dalla sicurezza, la malattia e la maternità".