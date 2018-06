Roma, 8 giu. - "Dopo le verifiche dell'Ispettorato del Lavoro, non ci sono alibi per Amazon: per i 1300 precari utilizzati dalla multinazionale oltre i limiti non c'è altra strada che la stabilizzazione con la loro assunzione". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"Ci aspettiamo ora - conclude l'esponente di Leu - che il ministro del Lavoro e il governo vigilino sul rispetto degli obblighi dell'azienda".