G7: Tusk cerca solidarietà per salvare filmaker ucraino Sentsov

New York, 8 giu. - Da Charlevoix, la località del Canada dove si sta riunendo il G7, il presidente del consiglio europeo Donald Tusk ha lanciato un appello per salvare il filmaker ucraino 41enne Oleg Sentsov.

"Si era opposto all'annessione della Crimea (esercitata nel marzo 2014 dalla Russia violando la sovranità dell'Ucraina) ed è stato accusato dalla Russia di avere commesso terrorismo", ha spiegato Tusk alla stampa. Condannato a trascorrere 20 anni in un campo di prigionia di massima sicurezza in Siberia dopo essere stato accusato da Mosca di terrorismo nel 2015, è da 24 giorni che fa uno sciopero della fame che non si fermerà se il Cremlino non libererà 64 prigionieri politici ucraini.

Tusk ha chiesto al G7 di "mostrare sostegno" per Sentsov. "La nostra solidarietà può salvare la sua vita".