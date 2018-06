Pd: Conte impreparato su dazi, lavoratori italiani in pericolo

Roma, 8 giu. - "C'è poco da valutare ed è grave andare in un consesso internazionale senza una linea né un'idea. Per l'economia italiana e per i lavoratori una politica basata sui dazi sarebbe una tragedia". Lo affermano Chiara Gribaudo, responsabile Lavoro del Pd, e i parlamentari dem Lia Quartapelle e Ivan Scalfarotto a proposito dei lavori al G7 in Canada.

"Sui dossier che contano - commentano gli esponenti Pd - cominciamo male. L'export è uno dei nostri punti di forza e il presidente del Consiglio sembra colpevolmente ignorarlo. I più danneggiati da una politica protezionistica sarebbero proprio le imprese e milioni di lavoratori italiani che contribuiscono a rendere il made in Italy un'eccellenza. In queste settimane, con altri colleghi del PD stiamo incontrando imprese e lavoratori e tutti ci dicono che i dazi sarebbero una rovina".

"Il presidente del Consiglio, lo ripetiamo ancora una volta, farebbe bene a studiare i dossier invece di lasciarsi andare a dichiarazioni pericolose, che denotano solo grave approssimazione", concludono.