Roma, 8 giu. - "Ora che è esponente di una forza di maggioranza, l`on. D`Uva potrebbe evitare di buttarla in caciara. Dal Pd nessuna fake news sul viaggio di Conte in Canada, ma una semplice constatazione. Il presidente del Consiglio ha viaggiato con lo stesso aereo di chi lo ha preceduto. Potremmo aggiungere anche che ha fatto bene e che è giusto così". Lo si legge in una nota del gruppo Pd alla Camera.