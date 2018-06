Malpezzi (Pd): al G7 Conte sottoposto a censura da Casalino

Roma, 8 giu. - "Sul web, in queste ore, gira un video inquietante. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri italiano, parla con i cronisti, probabilmente provenienti da tutto il mondo, a margine del G7 che si sta tenendo in Canada. 'Sono il portavoce degli interessi degli italiani', afferma, mentre i giornalisti provano a fare domande, ma non c'è tempo per le risposte, Rocco Casalino lo prende per un braccio e lo allontana dalle troupe, chiarendo, sin dalle prime immagini, chi decide cosa e quando il neo premier può dire". Lo afferma Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo Pd al Senato.

"Una scena arrogante - insiste la senatrice dem - quasi inquietante. Molto simile al secco 'no', pronunciato in aula alla Camera da Di Maio quando Conte chiese se poteva riferire su una proposta. Il primo ministro del nostro Paese pare non esser nemmeno libero di parlare. E se questo è l'inizio, c'è da preoccuparsi per ciò a cui potremmo presto assistere".