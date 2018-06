New York, 8 giu. - "Non c'è alcuna divergenza con Giuseppe Conte e l'Italia e l'Unione europea sono sulla stessa linea sulla Russia". Sono le parole di Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, in una conferenza stampa da La Malbaie, in Canada, dove si sta svolgendo il G7. Tusk ha anche confermato che "l'incontro con Conte è andato bene e che l'Italia è cruciale per l'Europa".