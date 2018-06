Governo, Juncker: Italia non ha bisogno di mia lezione, dialoghiamo

Roma, 8 giu. - "L`Italia non ha bisogno di una lezione dal Presidente della Commissione, sono innamorato del Belpaese e non voglio dare lezioni al governo italiano. Invito il governo a inviare una delegazione a Bruxelles la prossima settimana, per parlare delle prospettive finanziarie e delle tematiche che l`Italia vuole annunciare alla Commissione, ma non c`è nessuna catastrofe". Così a Sky TG24 il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker, rispondendo alla domanda se abbia consigli per il nuovo esecutivo, soprattutto in merito all`ambizioso programma economico annunciato dall`esecutivo.