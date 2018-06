G7, rinviato l'incontro tra Trump e Macron

New York, 8 giu. - È stato rinviato l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'omologo francese, Emmanuel Macron, in programma nella mattinata canadese. Lo ha reso noto la Casa Bianca, che ha detto di essere al lavoro per riprogrammarlo nell'arco della giornata. I due leader si trovano in Canada per il G7.

La causa del rinvio sarebbe il ritardo con cui Trump è arrivato in Canada, visto che era partito da Washington con quasi un'ora di ritardo rispetto all'orario programmato. Lo slittamento è però visto come un sintomo delle tensioni tra i due Paesi e, in generale, tra gli Stati Uniti e le altre nazioni presenti al summit.