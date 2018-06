Boccia (Pd): ripartiamo da strada e periferie, basta fighetti tweet

Roma, 8 giu. - "Chi crede in una politica alternativa a quella della nuova destra a guida Salvini chiede con forza la ricostruzione di una campo largo del centrosinistra italiano. Un campo che si costruisce per strada, tra i marciapiedi e non facendo i fighetti tra tweet e salotti". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, a Barletta per una serie di dibattiti nei comuni interessati dal voto delle amministrative di domenica 10 giugno.

"In queste ore di campagna elettorale per le amministrative i gruppi dirigenti che hanno condotto il partito su questa strada - ha aggiunto - dovrebbero essere ovunque in piazza e nelle periferie con i tanti militanti che continuano a lottare per il PD e per la rinascita del centrosinistra. Romano Prodi da Bologna, con la sua consueta saggezza, ha fatto una fotografia cruda e reale della nostra condizione. Ripartiamo immediatamente e a testa alta. L'unico modo per ripartire è ricominciare dalla strada, dalle periferie, che sono sempre state la casa della sinistra. Il percorso sarà lungo ma ce la faremo".