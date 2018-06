Roma, 8 giu. - "Sullo stop dell`aumento Iva siamo pronti a fare i cani da guardia: vigileremo affinché le promesse fatte ieri dal ministro Di Maio vengano mantenute. Se l`Esecutivo non dovesse riuscire a farlo, per ogni famiglia, in media, ci sarebbe un aggravio di 242 euro, secondo i calcoli della Cgia di Mestre. Non solo, se dovesse scattare l`aumento ci sarebbe una riduzione dei consumi pari a 23 miliardi in 3 anni". Lo afferma in una nota il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.